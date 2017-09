Man verdacht van dreiging tegen officier van justitie vrijgelaten

De verdenking tegen Klaas Otto als opdrachtgever van de mogelijke aanslag op Bos, is met het vrijlaten van de belangrijkste verdachte behoorlijk afgezwakt. "Formeel wordt er nog wel onderzoek naar hem gedaan", laat een woordvoerder van het Landelijk Parket weten.

De kans dat de verdenking tegen Otto helemaal komt te vervallen lijkt echter groot. "Dat zou inderdaad zo maar eens kunnen", aldus de woordvoerder.

Schande

De advocaat van Otto, Louis de Leon, zegt tegen NU.nl donderdag te zijn gebeld door het Landelijk Parket met de mededeling dat ze "eigenlijk niks hebben", aldus De Leon. "Ze wilden de verdenking zo snel mogelijk uit de lucht hebben, maar de geest is nu al uit de fles.

De advocaat herhaalt zijn eerdere woorden dat de verdenking tegen Otto was bedoeld om hem over te laten plaatsen naar de Extra Beveiligde Inrichting in Vught. "Dat doel is bereikt", aldus De Leon. "Het is een schande." Hij heeft bezwaar aangetekend tegen de overplaatsing.

De Leon zei dinsdag al dat de verdenking tegen Otto was gefabriceerd en bedoeld om olie op het vuur te gooien in aanloop naar de inhoudelijke behandeling van de zaak tegen Otto in september.

De informatie over de mogelijke aanslag op Bos, aanklager in de zaak tegen Otto, kwam in juli van dit jaar binnen bij het Team Criminele Inlichtingen (TCI). Het OM spreekt van "zeer serieuze informatie" die hoog werd opgenomen.

Voorarrest

Otto zit in voorarrest omdat hij verdachte is in verschillende strafzaken. De aanklager beschuldigt hem onder andere van afpersing, bedreiging, witwassen, beïnvloeding van getuigen, mishandeling en brandstichting.

Hij is deze week verhoord en er is onderzoek gedaan naar de computer die hem door de gevangenis beschikbaar was gesteld.