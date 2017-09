Verdachte van ontucht kinderopvang in De Bilt blijft langer vastzitten

Dit heeft de raadkamer van de rechtbank Midden-Nederland vrijdag besloten.

De 27-jarige pedagogisch medewerker Bart C. wordt verdacht van het misbruiken van meerdere jonge kinderen. In de eerste instantie werd hij opgepakt omdat hij twee jonge kinderen uit hetzelfde gezin onzedelijke handelingen heeft laten uitvoeren. Dit heeft hij na zijn arrestatie twee weken geleden ook bekend.

In de afgelopen tijd kwam echter nog een aantal aangiften binnen, volgens het Openbaar Ministerie (OM) gaat het om minder dan vijf. Deze worden onderzocht en C. wordt hier (nog) niet officieel van verdacht.

Zelfmoordpoging

C. heeft ruim een week na zijn aanhouding geprobeerd zichzelf van het leven te beroven. Hierdoor kwam hij in het ziekenhuis terecht. "De verdachte is inmiddels weer terug in de gevangenis, waar hij onder gespecialiseerd toezicht staat", meldt een woordvoerder van het OM.

Partou is naar eigen zeggen de grootste kinderopvangorganisatie van het land, met ruim driehonderd vestigingen op het gebied van kinderdagopvang, bso en peuterspeelzalen. Er zijn twee vestigingen in De Bilt. De verdachte was werkzaam bij locatie Weltevreden.