Doodgeschoten man in Best overleefde twee eerdere liquidatiepogingen

Hij werd vorig jaar neergeschoten toen hij dichtbij zijn huis in een auto zat. S. raakte zwaargewond, maar overleefde die aanslag.

De politie bevestigde vrijdag dat S. het slachtoffer is. De man werd in 2015 ook al neergeschoten in Mierlo-Hout, een stadsdeel van Helmond.

Donderdagavond zat S. in zijn geparkeerde auto aan de Johannes Klingenstraat in Best toen hij opnieuw onder vuur werd genomen. Dit keer werden de kogels hem fataal. De dader of daders zijn ervandoor gegaan. Korte tijd later werd in het nabijgelegen Son een brandende auto aangetroffen. De politie onderzoekt of er een verband is met de liquidatie.

Volgens zijn advocaat Marcel Heuvelmans was S. op bezoek bij een vriend. De advocaat reageert gelaten. ,,Je weet dat er dreiging was. Die was er altijd.''

Naar aanleiding van de liquidatiepoging in 2016 kreeg de Eindhovenaar beveiliging door de politie aangeboden. Hij weigerde het aanbod omdat hij de politie niet wijzer wilde maken over zijn agenda en activiteiten. ,,Het was zijn eigen beslissing en die heb je te respecteren'', zegt Heuvelmans daarover. Bij zijn huis in Eindhoven stond nog wel een politiecamera om de buurt gerust te stellen.