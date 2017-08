OM eist twintig jaar cel voor moord op vader in Helmond

Het lichaam van het slachtoffer werd vorig jaar op 19 mei in de Zuid-Willemsvaart in Helmond gevonden nadat de man enige tijd vermist was geweest.

De 67-jarige bleek met een hard metalen voorwerp tegen het hoofd te zijn geslagen. Zijn dubbelgevouwen lichaam zat verpakt in een deken, dekbedovertrek en vuilniszak. Het 'pakket' was met spanbanden en tape vastgebonden aan een steekkarretje en vervolgens in het water gegooid.

De verdachte ontkent dat hij zijn vader heeft vermoord. Volgens het OM is moord bewezen, omdat de verdachte van te voren zou hebben gepland de man te doden.

Vermist

Volgens Sander H. zwaaide hij zijn vader op 2 mei uit, omdat die een date had. Daarna zou H. hem niet meer hebben gezien. Twee weken later werd het slachtoffer door een vriend als vermist opgegeven.

De officier wees op verdacht gedrag van H.. Hij zou hebben gegoogled op "iemand met volle fles slaan", "lijkverzwaring", maar ook in april al op "huis verkopen vermist persoon". Daarnaast betaalde en pinde hij met de creditcard van zijn vader, verbleef hij in zijn huis en gebruikte zijn auto.

Het dna van H. zat op de rol tape die is gebruikt om het lijk vast te binden. De vuilniszak kwam waarschijnlijk van de rol uit vaders huis. De deken en het dekbedovertrek waren van het slachtoffer. ''Mensonterend en totaal respectloos", oordeelde de aanklager.