Zomer 2017 kenmerkt zich door wisselvalligheid

Vrijdag is het einde van de zomer en het begin van de meteorologische herfst. De verwachting is dat het vooral in de nachten koud gaat worden, mogelijk tot aan het vriespunt.

De gemiddelde temperatuur over de drie maanden juni, juli en augustus komt uit op 17,7 graden. De gemiddelde temperatuur van een Nederlanse zomer is 17 graden en dus is er sprake van een warme zomer.

Dit is vooral te danken aan de maand juni. "Niet eerder sinds het begin van de metingen in 1901 was het zo warm in juni", aldus Weerplaza.

Tropisch

De warmste dag werd volgens het KNMI gemeten op 22 juni in Arcen. Het werd die dag 35,2 graden. Eelde had met 2,9 graden op 1 juni de laagste temperatuur van deze zomer. In totaal waren er twee landelijke tropische dagen en in het zuidoosten van Nederland zijn plaatselijk op zeven dagen tropische temperaturen gemeten.

Vlissingen was volgens het KNMI deze zomer de zonnigste plaats van Nederland met 700 uur zon.

Natte zomer

Volgens Weerplaza was het niet alleen warme, maar ook een natte zomer. In het hele land viel in de zomermaanden gemiddeld 250 millimeter tegen 225 millimeter normaal. Het KNMI spreekt van 245 milimeter.

"Vooral in Groningen was het nat met ruim 300 millimeter", aldus meteoroloog van Weerplaza Wilfred Janssen.