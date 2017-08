Bestuurders Chickfriend nog dertig dagen vast wegens besmette eieren

Het duo zit sinds 10 augustus vast in het strafrechtelijk onderzoek naar het eierschandaal.

Martin van de B. (31) uit Barneveld en Mathijs IJ. (24) uit Nederhemert worden verdacht van het in gevaar brengen van de volksgezondheid door het leveren of gebruiken van het middel fipronil in stallen met leghennen. Deze verdenking is volgens de raadkamer van de rechtbank op dit moment ernstig genoeg om ze langer in voorarrest te houden. Over dertig dagen kunnen de twee weer worden voorgeleid.

Fipronil is volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit een insecticide dat niet gebruikt mag worden voor dieren die bestemd zijn voor de voedselketen.

Beperking

De verdachten zitten ook nog altijd in beperking, wat betekent dat ze geen contact met de buitenwereld mogen hebben. Die maatregel geldt al sinds de aanhouding. De advocaten mogen niet uitweiden over wat er in de raadkamer besproken is. Beide raadslieden waren woensdagmiddag niet bereikbaar voor commentaar.

Opgepakt

Van de B. en IJ. zijn eerder deze maand opgepakt bij een actie door de inlichtingen- en opsporingsdienst van de NVWA onder leiding van het Openbaar Ministerie (OM). Acht locaties in Nederland zijn toen doorzocht, waaronder de woningen van de twee. Ook in België zijn doorzoekingen geweest.

Door het voedselschandaal zijn kippenbedrijven op slot gegooid door de NVWA. Daarbij zijn miljoenen kippen geruimd en talloze eieren vernietigd. De NVWA ligt zelf ook onder vuur voor de rol die de toezichthouder speelde in de kwestie