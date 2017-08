Zeker twee mensen betrokken in zaak 'kofferbakmoord'

Vorige maand pakte de politie een 40-jarige Briellenaar op in verband met de twaalf jaar oude moordzaak. In Opsporing Verzocht liet de politie weten dat ze nog op zoek is naar een tweede verdachte. In het programma zijn beelden getoond van een persoon die met de pas van het slachtoffer heeft gepind

De Briellenaar die vorige maand werd aangehouden, was in 2007 ook al opgepakt. Hij werd in 2008 vrijgelaten, omdat er niet voldoende bewijs was om hem te vervolgen. Hij is wel altijd verdachte gebleven.

Uit nieuw onderzoek kwam voldoende informatie naar voren om de man uit Brielle opnieuw aan te houden op verdenking van moord. Op basis van datzelfde onderzoek zijn de politie en justitie tot de conclusie gekomen dat er nog iemand anders betrokken is geweest bij de moord.