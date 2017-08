Onbekende moeder van overleden baby Rotterdam heeft Aziatische roots

Dat blijkt onder meer uit DNA-onderzoek, liet de politie in het opsporingsprogramma Opsporing Verzocht weten.

Het is op dit moment nog niet duidelijk waar precies in Azië. De politie hoopt na aanvullend onderzoek hier meer over te kunnen zeggen. De moeder kan ook in Nederland wonen, maar heeft in ieder geval haar roots in Azië.

De politie heeft het onderzoek uitgebreid naar de nabijgelegen cruiseterminal. Misschien dat zij zich als personeelslid aan boord van een van de schepen bevond.

De vuilniszak met de stoffelijke resten van het jongetje lag enige tijd in een plantenbak op de Antoine Platekade achter het Nieuwe Luxortheater. Een vrouw die haar hond uitliet, ontdekte het lichaampje.