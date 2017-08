Klaas Otto verdacht van opdracht geven tot aanslag op officier van justitie

De Leon laat namens zijn cliënt weten de beschuldiging 'totaal bezopen' te vinden. Bos werkt bij het Openbaar Ministerie in Zeeland-West-Brabant en is aanklager in de zaak tegen Otto.

De politie heeft maandag een 44-jarige man aangehouden in Sliedrecht die de opdracht zou hebben gekregen van Otto. De Leon zegt niet te weten wie deze man is.

Volgens de advocaat is er in juli van dit jaar informatie binnengekomen bij het Team Criminele Inlichtingen (TCI) dat Otto plannen zou hebben om Bos wat aan te doen.

Woordvoerder van het Landelijk Parket, Wim de Bruin, zegt alleen te kunnen bevestigen dat er informatie is binnengekomen over een aanslag op een officier van justitie "en die nemen we zeer serieus en wordt hoog opgenomen", aldus De Bruin. "We hebben de nodige maatregelen getroffen". Hij kan niet zeggen welke maatregelen dit zijn.

Liquidaties

In dezelfde maand is er ook informatie binnengekomen bij de TCI over plannen van Otto voor liquidaties van verschillende personen. Dit staat volgens De Leon in een proces-verbaal van de recherche. Om welke personen dit gaat weet de advocaat niet. Het OM zegt hier niks van te weten.

In kader van het onderzoek is de cel van Otto doorzocht en zijn computer door de politie in beslag genomen. Ook zijn er twee woningen in Sliedrecht en Rotterdam doorzocht. Er is beslag gelegd op computers, mobiele telefoons en digitale gegevensdragers.

Gefabriceerd

Volgens De Leon is de verdenking tegen Otto gefabriceerd en is het bedoeld om olie op het vuur te gooien in aanloop naar de inhoudelijke behandeling van de zaak tegen Otto in september. Ook ziet De Leon een verband tussen de verdenking en het willen overplaatsen van zijn cliënt naar de Extra Beveiligde Inrichting in Vught. Een verzoek van het OM hiertoe zou in maart zijn afgewezen.

Otto zit in voorarrest omdat hij verdachte is in verschillende strafzaken. De aanklager beschuldigt hem onder andere van afpersing, bedreiging, witwassen, beïnvloeding van getuigen, mishandeling en brandstichting.

Tapgesprekken

Dinsdag werd ook bekend dat Otto een half jaar lang in totaal tussen acht- en negenhonderd tapgesprekken van medegevangenen heeft kunnen beluisteren door een fout van de politie. De politie heeft dat bekendgemaakt over het onderzoek naar de omvang van de blunder.

Het gaat om telefoontjes die gevangenen in het huis van bewaring in Middelburg hebben gepleegd met de gevangenistelefoon.

Om zich te kunnen voorbereiden op zijn verdediging gaf de rechter Otto toestemming om afgeluisterde gesprekken die hij vanuit de gevangenis heeft gevoerd terug te luisteren.

De politie laat weten dat er een administratieve fout is gemaakt waardoor vorig jaar ruim een maand lang niet alle gesprekken van medegevangenen zijn gewist en ook op de dvd's en een harde schijf zijn beland. Een woordvoerder benadrukt dat er geen geheime gesprekken tussen gevangenen en advocaten zijn uitgelekt. ,,Deze gesprekken worden altijd automatisch gescand en gewist.''