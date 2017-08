Kinderen gevonden van vrouw die is uitgezet naar Armenië

De uitzetting van de moeder zorgde voor veel opschudding omdat ze zonder haar kinderen op het vliegtuig werd gezet.

De twee kinderen, Lily (11) en Howick (12), zaten de afgelopen weken ondergedoken. Volgens de voogdij-instelling Nidos is deze organisatie benoemd als voogd over de kinderen.

Nidos is vrijdag daadwerkelijk met de kinderen in contact gekomen en heeft ze vervolgens op een veilig adres ondergebracht. ''De kinderen verkeren in goede gezondheid en maken het naar omstandigheden goed. De komende periode zal onderzocht worden wat er verder met de kinderen moet gebeuren. Alle opties liggen open. We laten de kinderen eerst tot rust komen'', liet een woordvoerder weten.

Opschudding

De uitzetting van de moeder zorgde voor veel opschudding omdat ze zonder haar kinderen op het vliegtuig werd gezet. Ook voor Lily en Howick dreigt uitzetting. Zij zijn afgewezen voor de kinderpardonregeling.

De klasgenootjes van de kinderen uit Amersfoort voerden actie op het Binnenhof tegen de uitzetting en ook Defence for Children verzette zich daar hevig tegen. Volgens deze organisatie zijn de kinderen in Rusland geboren en nog nooit in Armenië geweest en wonen ze al negen jaar in Nederland. De moeder is een etnische Armeense uit Azerbeidzjan.

Dijkhoff

Staatssecretaris Klaas Dijkhoff sprak zich in detail uit over de zaak. Hij vertelde dat de moeder zelf ''de afweging heeft gemaakt om niet samen met de kinderen te vertrekken''.

De bewindsman vertelde ook dat de vrouw meerdere procedures heeft gevoerd om in Nederland te blijven en dat al deze aanvragen zijn afgewezen, waarbij haar telkens is gezegd dat haar verblijf in Nederland niet rechtmatig was en dat zij Nederland diende te verlaten.

Defence for Children heeft Stichting Nidos gevraagd zorgvuldig te onderzoeken hoe het met de kinderen gaat en wat in de huidige situatie in hun belang is. ''Ook hebben wij aangegeven dat de situatie van hun moeder in dit onderzoek betrokken dient te worden'', aldus de kinderrechtenorganisatie. ''Defence for Children zal de situatie en de procedure nauwgezet blijven volgen.''