Man die ontsnapte uit tbs-kliniek in Nijmegen aangehouden in Rotterdam

Dat laat het Landelijk Parket weten.

De Rotterdammer werd aangehouden in stadsdeel Hoogvliet door de politie en FASTNL, een speciale eenheid die zich richt op het opsporen en aanhouden van voortvluchtigen.

De uit de Pompekliniek ontsnapte man was in 2011 tot zes jaar cel en tbs veroordeeld voor een reeks overvallen op textiel- en drogisterijzaken in 2009 in onder meer Burgum, Wolvega en Ommen. In januari 2016 is hij ook nog een keer veroordeeld voor een diefstal met geweld.

Hoe hij heeft kunnnen ontsnappen is nog niet duidelijk. Hij werd niet beschouwd als vuurwapengevaarlijk.