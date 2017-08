Onduidelijkheid over herkomst lichamen expositie Real Human Bodies

Dat blijkt uit een onderzoek van het Eindhovens Dagblad.

De organisatie achter de expositie, Primetime Exhibition Las Vegas, zegt dat de lichamen en lichaamsdelen afkomstig zijn van het Amerikaanse bedrijf American Plastification Company. Tourmanager Eddy Mareco laat aan de krant weten dat zij de lichamen in bruikleen hebben gekregen.

American Plastification Company-directeur Daniel Corcoran ontkent echter verantwoordelijk te zijn voor het leveren van de lichamen voor de expositie.

Wetenschap

Corocan zegt tegen de krant Mareco helemaal niet te kennen en wil contact met hem opnemen om na te gaan hoe het zit. Hij zegt dat de lichamen die in bezit zijn van het Amerikaanse bedrijf slechts beschikbaar zijn gesteld voor wetenschappelijke doelstellingen, zoals medische opleidingen.

Primetime Exhibition Las Vegas was niet direct bereikbaar voor commentaar.

De tentoonstelling is vanaf donderdag te zien in het Amrâth Hotel Brabant in Breda. Het hotel zegt in een reactie de berichten ook te hebben gelezen in de media en af te zien van commentaar voordat zij zelf weten hoe het zit.