Eigenaar Fort Oranje eist beheer van camping terug

Ook eist hij dat de verwijderde stacaravans worden teruggeplaatst, kondigde zijn juridisch adviseur Jeroen Pols maandag aan. Het kort geding dient donderdag.

De gemeente Zundert nam eind juni het beheer van de camping over, nadat Engel de sluiting had aangekondigd. Zundert wil de camping saneren omdat er veel criminaliteit is, veel van de bewoners in een erbarmelijke situatie leven en de honderden caravans in slechte staat zijn.

Eerder stapte een groep van zeventien recreanten naar de rechter om de ontruiming aan te vechten. De uitspraak wordt in september verwacht. Tot die tijd zal de gemeente Zundert wachten met het verwijderen van de caravans.

Probleemcamping

Op 31 juli is een begin gemaakt met de ontruiming van de Brabantse probleemcamping. De gemeente Zundert wil op 6 december het laatste van in totaal elf velden ontruimen.

Fort Oranje kreeg volop aandacht als probleemcamping door een serie op televisiezender SBS. Op het terrein woonden naar schatting 940 mensen. Op dit moment zijn dat er nog ongeveer achthonderd.