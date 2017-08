Grote brand verwoest deel bedrijfspand Den Hoorn

In de loods zitten verschillende bedrijven, waaronder een kledinginzameling en een scooterleasebedrijf. De brandweer heeft een scheiding midden in het pand kunnen maken, zodat het niet volledig verloren is gegaan. Het deel van het pand waar de brand heeft gewoed, wordt gesloopt.

Arnoud Rodenburg, burgemeester van Midden-Delfland (waar Den Hoorn onder valt), was tijdens de brand ter plekke. Hij sprak onder meer met ondernemers die op hetzelfde bedrijventerrein een pand hebben.

Er kwam door de brand veel rook vrij, die over de A4 trok en over agrarisch gebied. De oorzaak van de brand is nog onbekend.