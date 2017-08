Panden in centrum Groningen ontruimd vanwege grote brand casino

Volgens de brandweer gaat om een grote en zeer complexe brand.

"Het gaat om meerdere bouwlagen en een parkeergarage", meldt de brandweer. "We blussen van buitenaf. We zijn nog wel even bezig met deze brand." Er zijn meerdere blusauto's en hoogwerkers ingezet om het vuur te bestrijden.

De brand breidt zich nog steeds uit in het gebouw zelf. Rond 10.00 uur werd er versterking van een nieuw peloton ingeroepen. Er zijn meerdere blusauto's en hoogwerkers nodig om het vuur te bestrijden.

Burgemeester Peter den Oudsten zei voor RTV Noord dat het gebouw als verloren moet worden beschouwd. Een persoon is onwel geworden door de rook; deze kon door ambulancepersoneel ter plaatse worden behandeld.

NL-Alert

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Een beveiliger was in het casino afgegaan op het automatische brandalarm. Er was op dat moment verder niemand in het gebouw.

Een NL-Alert is verstuurd aan de bewoners van de stad. Mensen moeten hun ramen en deuren gesloten houden. Volgens RTV Noord zijn de rookwolken in de wijde omgeving te zien.

Ontruimd

Vanwege de brand in Groningen is zondagochtend een aantal woningen en een heel hotel ontruimd. Volgens de brandweer moeten tientallen studenten hun huis uit. Ook een aantal woonboten is ontruimd. Bekeken wordt nog waar de mensen worden opgevangen.

Een politiehelikopter komt naar Groningen om vanuit de lucht beelden te maken van de brand. De verspreiding van de rook kan hiermee in de gaten gehouden worden. De helikopter heeft een warmtebeeldcamera aan boord. Hiermee kan de brandweer informatie krijgen over de eventuele verspreiding van het vuur.

Burgemeester

De zorgen om rook die naar het UMCG gaat, zijn wat afgenomen. Het ziekenhuis heeft de ventilatie uitgezet.

De burgemeester Peter en Oudsten van Groningen is poolshoogte komen nemen bij de brand. Er zijn zondag een aantal evenementen in de stad, maar die gaan vooralsnog gewoon door. Wel is een kerkdienst in de Pepergasthuiskerk afgeblazen.