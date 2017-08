Dode bij schietpartij in Oosterwolde

Het schietincident had plaats in zijn woning aan de Stegingaweg. Even na middernacht vonden agenten het slachtoffer. Met hulp van ambulancepersoneel en de inzet van een traumahelikopter is geprobeerd de man te redden, maar dat mocht niet meer baten. Hij overleed ter plaatse.

Tijdens het schietincident waren een 53-jarige man uit Noordenveld en een 58-jarige man uit Oosterwolde aanwezig in de woning. Beiden zijn aangehouden. Later in de nacht werden nog een 41-jarige vrouw uit Oosterwolde en een 42-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden.

Over de toedracht van het incident is nog niets bekend.