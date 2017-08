De schietpartij zou plaats hebben gevonden op het woonwagenkamp aan het Goudse Rijpad. Volgens getuigen zou een van de slachtoffers in het bovenlichaam zijn geraakt, de ander in een been. De slachtoffers zijn per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De identiteit van de slachtoffers is niet bekend.

De politie is met meerdere eenheden ter plaatse. De aanwezige agenten dragen kogelwerende vesten en hebben de omgeving afgezet.