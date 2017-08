LTO wil rechtszaak aanspannen tegen NVWA om besmette eieren

De NVWA moet waken over de voedselveiligheid maar heeft dat niet goed gedaan, zegt LTO-bestuurslid Hugo Bens, zelf pluimveehouder. "In november had de NVWA ons al kunnen waarschuwen, want het gebruik van fipronil was bij ze bekend. Dan hadden wij er als sector op kunnen anticiperen. Dat hebben ze niet gedaan", aldus Bens.

In de nasleep van de eiercrisis bleek dat de NVWA al vorig jaar tips had gekregen over het gebruik van fipronil in kippenstallen, maar dat leidde toen niet tot ingrijpen. Het giftige bestrijdingsmiddel bleek in eieren terechtgekomen.

Miljoenen eieren in Nederland en België moesten vernietigd en tientallen leghenbedrijven werden stilgelegd. De schappen in supermarkten bleven leeg. De twee eigenaren van het bedrijf Chickfriend, dat het middel gebruikte, zijn gearresteerd.

"Kennelijk is het zo dat je wel 180 bedrijven helemaal kunt stilleggen, maar dat je niet één bedrijf dat frauduleus handelt kunt aanpakken", zegt Bens.

Schade

De boeren schatten de rechtstreekse schade op 50 miljoen euro. Eerder al kwam er ook vanuit de Tweede Kamer forse kritiek op de rol van de NVWA.

Hoe hoog de schade oploopt voor de totale keten is nog niet duidelijk. In totaal mogen tot nu toe 258 pluimveebedrijven geen kippen en eieren verkopen.

Getroffen ondernemers krijgen uitstel van betaling voor belastingen en voor de aflossing van kredieten. Het aantrekken van nieuw krediet bij banken wordt eenvoudiger gemaakt door een borgstellingsregeling in te voeren.