Gasunie wil pijpleiding voor import Brits aardgas

​Gasunie, heeft een concreet voornemen om op die manier grootschalige import van Brits aardgas mogelijk te maken. Dat is nodig omdat de winning in Nederland terugloopt, zegt de eigenaar van het landelijke gasnet tegen de krant.

Door technische aanpassingen te doen aan een bestaande pijp van 235 kilometer, kan Brits gas naar Nederland komen. Nu gaat het gas in de pijp nog alleen de andere kant op.

Jaarlijks kan de pijp, die van het Noord-Hollandse Balgzand naar Bacton in Engeland voert, 16 miljard kubieke meter aardgas vervoeren, meer dan Nederland nodig heeft.

Milieuorganisaties zien de plannen van Gasunie niet zitten. "Nederland moet vol inzetten op schone energie, niet op versterking van de positie als gasland", luidt de reactie van Milieudefensie. Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren sluit zich daarbij aan. "We moeten er juist vanaf."

Diversificatie

De Nederlandse gaswinning is in de laatste jaren sterk afgenomen, onder andere door de aardbevingsproblematiek in Groningen. Daar mag nu per jaar maximaal 21,6 miljard m3 aardgas worden gewonnen en mogelijk loopt dat komende jaren nog terug. In 2013 mocht er nog 54 miljard m3 uit de grond worden gehaald.

Het is niet de bedoeling dat het Britse gas de afname van de winning in Nederland volledig compenseert. Gasuninie werkt aan diversificatie van de aanvoer. Zo kan gas uit Groningen ook worden vervangen door import bijvoorbeeld uit Rusland of het Midden-Oosten.