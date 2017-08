Arrestatieteam schiet op verdachten in Venlo

Een verdachte is daarbij getroffen door een zogenoemde beanbag en lichtgewond geraakt, aldus een politiewoordvoerder.

Beanbag is een soort munitie die niet het lichaam binnendringt maar wel een flinke klap uitdeelt. Het hoort bij de standaarduitrusting van een arrestatieteam, aldus de politiewoordvoerder.

De Brabantse politie kreeg de verdachte Utrechters in het vizier vanwege een lopend onderzoek naar ram- en plofkraken in Nederland en Duitsland. In Venlo werd een gestolen auto geobserveerd.

Plofkraak

Met de gestolen auto reden de verdachten in de nacht van donderdag op vrijdag naar Bottrop (Duitsland) om een plofkraak te plegen. Omdat ze werden gestoord, mislukte de poging. Bij terugkeer in Venlo ging de politie over tot arrestatie.

Volgens de politie probeerden ze in te rijden op het arrestatieteam en was dat de reden om het vuur te openen met zowel kogels als beanbags. De banden van de auto werden lekgeschoten en een verdachte werd uitgeschakeld met een beanbag. Buurtbewoners zeggen in de regionale media dat er tientallen keren is geschoten, maar de politie wil dat niet bevestigen.