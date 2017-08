Medewerker politie Noord-Holland aangehouden voor lekken naar Geenstijl

Er wordt een intern onderzoek naar de medewerker gestart, bevestigt de politie vrijdag aan NU.nl. De woordvoerder kan niet zeggen of het een agent of een andere medewerker betreft.

Op de website Geenstijl verscheen dinsdagmiddag een foto van een beeldscherm met daarop de persoonsgegevens van de verdachte van de aanrijding bij het Centraal Station van Amsterdam. Volgens een woordvoerder van de politie betrof het een politiesysteem.

Geenstijl meldde onder andere dat de bestuurder van Marokkaanse afkomst is. De website suggereerde dat daarom getwijfeld zou kunnen worden aan de verklaring van onwelwording. Korpschef Erik Akerboom was niet te spreken over de actie, die volgens hem 'sentimenten en tegenstellingen aanwakkert'.

Volgens Akerboom was het lekken een doelbewuste actie. "Zo'n schending van ons ambtsgeheim is stuitend en onacceptabel." GeenStijl reageert op de site: ''Als de boze pijlen op de boodschapper gericht worden, is dat vaak een goeie indicatie dat er meer aan de hand is dan ze kwijt willen.''

Aanrijding

In juni reed de man bij het Centraal Station van Amsterdam op de mensenmassa in. Hierdoor raakten zeven mensen gewond, voornamelijk toeristen. De politie hield de verdachte een aantal dagen vast, omdat ze er helemaal zeker van wilde zijn dat de man onwel was geraakt en er geen opzet in het spel was.

De Amsterdammer is diabetespatiënt. Uit onderzoek, onder andere naar de bloedsuikermeters van de man, bleek hij onwel geworden door een lage bloedsuikerspiegel en dat er daarom geen sprake was van opzet.