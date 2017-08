Politie onderzoekt of ook geheime gesprekken bij Klaas Otto terechtkwamen

Een woordvoerder heeft dat donderdag gezegd nadat ten minste een advocaat om opheldering heeft gevraagd bij de hoofdofficier van justitie in Breda.

Woensdag werd bekend dat oprichter Klaas Otto van No Surrender door een blunder van de politie tapgesprekken kreeg van medegevangenen. Het gaat om telefoontjes die gevangenen in het huis van bewaring in Middelburg hebben gepleegd met de gevangenistelefoon.

Otto kreeg van de rechter de kans om afgeluisterde gesprekken van hem vanuit de gevangenis terug te luisteren. Hij kreeg daarom tientallen dvd’s en een harde schijf maar daar stonden ook andere opnamen op. Advocaten vermoeden dat wanneer er een fout is gemaakt bij de filtering er mogelijk ook strikt geheime gesprekken tussen raadslieden en verdachten zijn uitgelekt.

Geheimhouding

De Limburgse advocaat Sjoerd van Berge Henegouwen heeft donderdag bij de hoofdofficier van justitie in Breda aan de bel getrokken. Zijn kantoor heeft meerdere cliënten in de Torentijd in Middelburg. ''Als de geheimhouding tussen raadsman en cliënt op deze manier is geschonden dan moet daarover snel duidelijkheid komen", aldus Van Berge Henegouwen in een brief.

De politie kan niet uitsluiten dat zogenoemde geheimhoudersgesprekken op de dvd’s en harde schijf zijn beland. ''We onderzoeken het", aldus de woordvoerder. Het onderzoek naar de exacte omvang van het probleem kan nog dagen duren, voegde hij toe.