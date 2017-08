Inspectie tikt ROC West-Brabant op de vingers

Bovendien is het ROC niet in staat problemen goed op te lossen, oordeelt de Inspectie. "Het blijft veelal bij plannen, intenties en maatregelen", luidt een van de conclusies.

Het rapport is geschreven op basis van een controle in maart 2017. Het bestuur heeft naar aanleiding van de controle wel maatregelen genomen. Maar desondanks kwamen er "steeds weer nieuwe kwaliteitsproblemen aan het licht", stelt de Inspectie.

ROC West-Brabant erkent zich in de kritiek te herkennen. In een reactie laat de school weten een "cultuurtraject" gestart te zijn met "als doel eenduidigheid, samenwerking, openheid en kwaliteitsdenken".

Wanbestuur

De manier waarop de Raad van Bestuur de organisatie aanstuurt is veranderd en er zijn nieuwe managers benoemd.

De school biedt op twee vestigingen, in Breda en Etten-Leur, 36 opleidingen aan. De Inspectie gaat in november kijken of de school de vereiste veranderingen heeft doorgevoerd en of de kwaliteit van het onderwijs is verbeterd.

Als dit niet het geval is, kan het ministerie van Onderwijs ingrijpen. ROC West-Brabant is niet de eerste onderwijsinstelling die in de problemen komt. In 2015 kampte ROC Leiden met grote financiële problemen door een dure verbouwing en financieel wanbestuur.