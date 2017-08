Supermarkten halen koeken uit schap vanwege besmette eieren

Het gaat onder andere om de supermarktketens Coop, Deen en Emté. Zij hebben mini-eierwafels en sneeuwwafels van het eigen merk uit de winkels gehaald. In die producten zijn eieren verwerkt die zijn besmet met fipronil, dat door het in opspraak geraakte bedrijf Chickfriend werd gebruikt voor de bestrijding van bloedluis bij kippen.

''We verwachten nog veel meer van dergelijke stille recalls’’, zegt Wilco Jansen van Emté tegen de krant. ''Er zijn tal van producten met veel ei erin. Geen idee waar dit gaat eindigen.’’ De branche noemt het een stille recall (heroepingsactie), omdat er geen gevaar voor de volksgezondheid zou zijn.

Eipoeders

Hoewel de verse eieren in de supermarkten schoon zijn, liggen er nog veel producten in de schappen waarvoor bewerkte eiproducten zoals gedroogd eipoeder of gepasteuriseerd eigeel en -wit in is verwerkt. Een derde van alle Nederlandse eieren wordt op die manier gebruikt.

Omdat niet bekend is hoe lang Chickfriend het insecticide gebruikte, worden alle voorraden eipoeders momenteel onderzocht.

Albert Heijn haalde afgelopen maandag al twee soorten koekjes van het merk Lotus uit de schappen bij tientallen winkels.