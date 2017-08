Oud-minister Sorgdrager gaat onderzoek naar besmette eieren leiden

De commissie onder haar leiding moet ophelderen hoe de fipronilcrisis heeft kunnen ontstaan en hoe schandalen als deze voortaan voorkomen kunnen worden, schrijven minister Edith Schippers (Volksgezondheid) en staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) aan de Tweede Kamer.

Sorgdrager is lid van de Raad van State, een van de belangrijkste adviseurs van de regering. De D66'er was in de jaren negentig onder meer minister van Justitie.

Meldingen

De bewindspersonen schrijven verder dat bij de NVWA vorig jaar niet een, maar twee meldingen zijn binnengekomen over fipronil.

''In een van de twee meldingen werd gesproken over mogelijk grootschalig gebruik van fipronil in stallen'', schrijven de bewindslieden.

Wat de andere melding inhield wordt uit de brief niet duidelijk. De NVWA wilde woensdag niet uitleggen waarom de twee meldingen tot één signaal zijn gecombineerd.

De landbouw- en voedselspecialisten van de Tweede Kamerfracties komen donderdag terug van zomerreces om Schippers en Van Dam te bevragen over de eiercrisis.

Schade

Volgens Van Dam hebben pluimveebedrijven door de ontdekking van met fipronil besmette eieren al ongeveer 33 miljoen euro schade geleden. De raming van Van Dam houdt geen rekening met schade die later nog kan optreden.

LTO Nederland wijst woensdag in een brandbrief aan Van Dam op op de rol die de voedselwaakhond NVWA in het ontstaan van de crisis heeft gespeeld.

Een tip in november en een alarmering op 19 juni leidden niet tot ingrijpen. Verder beschuldigt LTO de NVWA van ''onduidelijke, voorbarige en suggestieve communicatie''. Dat heeft volgens de branchevereniging geleid tot imagoschade en geschonden consumentenvertrouwen.