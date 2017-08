Man voor vierde keer aangehouden na afknippen van haren vrouw

Het incident in de trein naar Venlo vond plaats op 12 augustus. De vrouw ontdekte op een gegeven moment dat een deel van haar haren waren afgeknipt.

De politie startte een onderzoek en op basis van getuigenverklaringen kon de man worden aangehouden. De politie bevestigt desgevraagd dat de man al eerder is aangehouden voor het afknippen van haren van een vrouw en pogingen daartoe.

Eindhoven

Het eerste incident stamt uit juni 2015. De man wordt aangehouden in een winkel aan de Demer in Einhoven als hij probeert bij verschillende jonge vrouwen de haren af te knippen. In maart 2016 wordt de man aangehouden als hij op de Helmondse kermis wederom bij een jonge vrouw een deel van haar haren probeert af te knippen.

In februari van dit jaar wordt er bij een vrouw op het station in Eindhoven een deel van haar haren afgeknipt als ze op een bankje zit. Ze doet aangifte en basis van camerabeelden wordt dezelfde man uit Helmond aangehouden.

Als de politie bezig is met het onderzoek naar het laatste incident blijkt dat er op 10 december 2016 ook al bij een vrouw op het station in Eindhoven een deel van haar haren is afgeknipt. De man wordt ook hiervan verdacht.

De politie liet in februari weten dat de man professionele hulp ontvangt voor zijn problematiek.