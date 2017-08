'Graniet uit steengroeven met kinderarbeid verkocht in Nederland'

Dat blijkt uit een onderzoek van de Landelijke India Werkgroep, Stop Kinder­arbeid en Kerk in Actie waar Trouw woensdag over bericht.

Het onderzoek van deze organisaties richtte zich op de Zuid-Indiase deelstaten. Ze bekeken daar de arbeidsomstandigheden in 22 groeven en op zes locaties waar reststeen uit granietgroeven wordt verwerkt. In zeven groeven was er sprake van kinderarbeid en bij negen groeven van schuldslavernij, waarvan gesproken kan worden als een persoon voor een baas werkt om zijn schuld bij zijn werkgever af te lossen.

Uit douanegegevens van de Indiase havens kon worden opgemaakt welke bedrijven het graniet kochten bij de steengroeven waar onderzoek was gedaan. Drie Nederlandse bedrijven, Jetstone, Michel Oprey & Beisterveld (MO&B) en Kerasom, bleken graniet te kopen uit groeven met dubieuze werkomstandigheden. Deze importeurs kochten hun graniet uit de steengroeven niet direct, maar via tussenpersonen.

Reacties

In een reactie in Trouw zeggen deze drie bedrijven al maatregelen te nemen tegen de misstanden in de natuursteensector. Ook gaan zij er bij hun tussenhandelaren op aandringen om alleen nog graniet te kopen bij steengroeven met goede werkomstandigheden.

Een vierde Nederlands bedrijf, Arte di Granito, kwam ook naar voren in het onderzoek, maar op positieve wijze. Het bedrijf is namelijk aangesloten bij The Forest Trust (TFT) en zet zich op die manier in voor milieu- en mensenrechten.

"Ik ga zelf ook twee keer per jaar naar India om er voor te zorgen dat we met de juiste groeven werken", zegt financieel directeur Niels van den Beucken van het het bedrijf naar aanleiding van de berichten over de misstanden in de groeven.

Hij noemt het werken met een tussenagent een slechte keuze. "Als je kinderarbeid tegen wilt gaan, dan moet je er zelf iets voor doen. Anders gebeurt het niet", zo stelt Van den Beucken.