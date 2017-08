Politie onderzoekt lek GeenStijl in dossier aanrijding Amsterdam CS

Op de website verscheen dinsdagmiddag een foto van een beeldscherm met daarop de persoonsgegevens van de verdachte. Volgens een woordvoerder lijkt het erop dat het een politiesysteem betreft. ''Wij tillen hier zwaar aan.''

Toeristen

Door de aanrijding raakten zeven mensen gewond, voornamelijk toeristen. De politie hield de man een aantal dagen vast omdat ze er 100 procent zeker van wilde zijn dat de man onwel was geraakt en er geen opzet in het spel was.

Tijdens het onderzoek zijn de telefoon, de auto en de bloedsuikermeters van de man nader bekeken. Ook vond een huiszoeking plaats. Uiteindelijk bleek volgens de politie dat er geen opzet in het spel was, maar dat de Amsterdammer onwel was geworden.

De man gebruikte medicijnen en werd mogelijk onwel door een lage bloedsuikerspiegel. Hij is diabetespatiënt.

GeenStijl reageert op de site: ''Als de boze pijlen op de boodschapper gericht worden, is dat vaak een goeie indicatie dat er meer aan de hand is dan ze kwijt willen.''