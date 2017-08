Omwonenden moeten opletten met roetdeeltjes na brand in Botlek

Dat waarschuwen de hulpdiensten via Twitter. Bij de raffinaderij woedde maandagavond een grote brand, die dikke rookwolken veroorzaakte die tot in de wijde omgeving te zien waren.

De milieudienst DCMR doet onderzoek naar de roetdeeltjes, die terecht zijn gekomen in onder meer Geervliet, Heenvliet, Abbenbroek, Zuidland en Oudenhoorn, ten zuidwesten van de raffinaderij. De gemeente Nissewaard bekijkt wat er moet gebeuren om het roet te verwijderen.

Onderzoeksraad

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) heeft onderzoekers naar de Rotterdamse raffinaderij van ExxonMobil gestuurd. Ze doen eerst een verkennend onderzoek. ''We hebben te weinig informatie om te kunnen beoordelen of dit een voorval is dat wij verplicht moeten onderzoeken vanwege onze wettelijke taak'', legt een woordvoerder van de OVV uit.

Zowel ter plaatse als bij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond wordt informatie ingewonnen. Mocht daar uitkomen dat een onderzoek niet verplicht is, dan kan de raad alsnog besluiten dit wel te doen. ''Het belangrijkste criterium is of er lessen zijn te trekken voor de toekomst'', vertelt de woordvoerder. Hij vermoedt dat volgende week duidelijk zal zijn of er een uitgebreider onderzoek komt.

De brand bij de raffinaderij ontstond maandagavond even voor 22.00 en breidde zich snel uit. Rond middernacht gaf de brandweer het sein brand meester en was de brand ook daadwerkelijk uit.