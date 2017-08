Dienst Uitvoering Onderwijs bekeek reisgegevens studenten voor fraudecontrole

Volgens het chipkaartbedrijf, dat alle reisgegevens van ov-gebruikers opslaat, heeft de uitvoeringsdienst van het ministerie van Onderwijs sinds enige tijd "vijf à tien verzoeken" per week ingediend om gegevens van studenten te verkrijgen. Die zijn allemaal ingewilligd.

"Onze juristen hebben van Duo begrepen dat er een wettelijke grondslag is om bij ons gegevens op te vragen', zegt een woordvoerster van Translink tegen de krant. "Sterker, Duo is een toezichthouder en daardoor zijn wij zelfs wettelijk verplicht die reisgegevens af te staan."

Een van de op fraude betrapte studenten stapte naar de rechter, die oordeelde dat Duo privacyregels had overtreden. De student in kwestie hoefde daardoor geen geld terug te betalen en kreeg geen boete opgelegd.

De dienst gaat tegen die uitspraak in beroep bij de hoogste bestuursrechter, de Centrale Raad van Beroep. Tot die tijd is het gebruik van de reisgegevens opgeschort.

Risicoprofiel

Volgens Duo is het opvragen van de gegevens toegestaan onder de Algemene Wet Bestuursrecht. Het opsporen van frauderende studenten is van groot belang, omdat het gaat om hoge bedragen aan gemeenschapsgeld. In 2013 bleek uit ruim zevenduizend controles dat 3.300 studenten fraude bedreven.

Duo kon maandag nog niet zeggen van hoeveel studenten de reisgegevens zijn gecheckt. De dienst zegt wel zorgvuldig te werk te gaan aan de hand van een 'risicoprofiel'.

Reizigersorganisatie Maatschappij voor Beter OV vraagt de Autoriteit Persoonsgegevens om nader onderzoek naar de kwestie. De belangenorganisatie vindt dat "de privacy van ov-gebruikers nu op straat ligt".

Sinds de invoering van het studievoorschot in 2015 is er geen verschil meer tussen uit- en thuiswonende studenten in het hoger onderwijs. Voor studenten die voor die tijd aan hun studie begonnen is dat nog wel het geval.