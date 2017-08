Grote brand bij raffinaderij in Botlek

De brand is ontstaan in een fornuis van een van de fabrieken, waar lichte benzinecomponenten in verwerkt worden, aldus een woordvoerder van de raffinaderij. Daarna breidde de brand zich uit.

Alarm

"Omdat de brand uitslaand is hebben we opgeschaald naar 'zeer grote brand' en proberen we met man en macht te voorkomen dat het vuur zich uitbreidt", aldus de woordvoerder van de Veiligheidsregio.

Naast de Rotterdamse brandweer is ook de bedrijfsbrandweer aanwezig. Volgens ExxonMobil worden alle middelen ingezet om de brand te blussen.

Bij het bedrijf ging een alarm af dat voor verontruste berichten op social media zorgde. Het advies van de veiligheidsregio voor omwonenden is om ramen en deuren gesloten te houden in verband met de rookontwikkeling.