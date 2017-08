Verdachte springt in vlucht van derde verdieping in Capelle aan den IJssel

De 26-jarige Rotterdammer brak niks en en ging er snel vandoor, laat de politie weten. Een motoragent hield hem later aan bij een metrostation.

De politie was zondagavond naar de woning aan de Dotterlei gegaan omdat omwonenden klaagden over geluidsoverlast van geklus. Binnen werd een heroïnefabriek in wording aangetroffen en een afgezaagd jachtgeweer met patronen.

Behalve de springer ging ook een 25-jarige Rotterdammer er vandoor. Een agent achtervolgde hem en met behulp van een geleende fiets van een voorbijganger werd de man al snel aangehouden. Twee Rotterdamse vrouwen van zeventien en negentien die in de woning waren, zijn ook opgepakt.

In de bosjes bij het metrostation werd later een zakje met ruim 600 gram vermoedelijk pure heroïne aangetroffen. In de woning zijn diverse attributen, vloeistoffen en heroïne in beslag genomen.