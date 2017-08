Bij Bath vastgelopen containerschip mag door naar Rotterdam

Een woordvoerster van het Havenbedrijf laat weten dat het schip niet verder mag varen dan Hamburg, omdat onduidelijk is of de CSCL Jupiter aan de onderkant is beschadigd. Daarom vaart het schip na het lossen van de lading in Hamburg naar Rotterdam voor een tweede grondige controle

De CSCL Jupiter is afgelopen week al in Antwerpen geïnspecteerd. Daar bleek dat het containerschip een probleem met het roer had. Dat probleem is inmiddels verholpen. Het schip mag nu "een beperkte reis" maken om de lading af te leveren, maar de Antwerpse nautische autoriteit sluit niet uit dat het schip aan de onderkant schade heeft opgelopen. Daarom krijgt de CSCL Jupiter voorlopig geen toestemming voor een langere reis.

Het containerschip CSCL Jupiter strandde maandag bij het Zeeuwse dorp Bath. Het publiek stroomde massaal toe, wat zorgde voor verstopte wegen. Maandagavond wisten twaalf sleepboten het gevaarte van 366 meter lang los te trekken, waarna het terug naar Antwerpen werd gesleept.