Ammoniumvergiftiging ontregelt waterzuivering Aarle-Rixtel

Het waterschap Aa en Maas en de gemeente Helmond hebben dat vrijdagavond bekendgemaakt.

Om erger te voorkomen is het riool vanuit het industrieterrein in Helmond waar Den Ouden is gevestigd afgesloten. Het vervuilde afvalwater komt zo niet meer bij de zuivering en wordt tijdelijk opgeslagen in bekkens en silo's.

De waterzuivering werkt normaal met bacteriën die het afval in het water afbreken. Door het gif sterven de bacteriën. Er zijn extra bacteriën toegevoegd aan het water om de zuivering weer goed te laten werken.

Omdat de rioolwaterzuivering niet meer optimaal functioneert, is er ook ammonium in rivier de Aa terechtgekomen. Het gif kan leiden tot vissterfte, waarschuwt de gemeente.

Geen drinkwater

De gemeente adviseert om het rivierwater voorlopig niet te gebruiken als drinkwater voor dieren, voor beregening of recreatie. Werking van de rioolwaterzuivering is van groot belang omdat 150.000 inwoners in de omgeving hun afvalwater anders niet meer kwijt kunnen. De provincie doet onderzoek naar de oorzaak van de vervuiling.