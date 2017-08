Voormalig topambtenaar van Justitie Demmink definitief niet vervolgd

Het OM had het hof daarom gevraagd.

Tegen Demmink waren twee aangiftes van verkrachting van minderjarige jongens uit Turkije gedaan. In een zogeheten artikel 12-procedure had het hof het OM opdracht gegeven de beschuldigingen nader te onderzoeken.

In een verzoek om te stoppen met het onderzoek, liet het OM eind juni weten ''dat er geen redelijk vermoeden bestaat dat Demmink zich in de jaren 1995-1997 heeft schuldig gemaakt aan de verkrachtingen waar twee - destijds - minderjarige Turkse jongens aangifte van deden''.

De Rijksrecherche heeft de afgelopen tien jaar alle signalen van seksueel misbruik door Demmink onderzocht. Dit heeft volgens het OM geen strafbare feiten opgeleverd.

Speculaties

Omdat de Turkse autoriteiten niet hebben meegewerkt aan het rechtshulpverzoek, kon daar niet veel onderzoek plaatsvinden. Wel is een van de jongens die aangifte heeft gedaan in Nederland gehoord. Met de andere jongen heeft het OM nooit gesproken.

Omdat beide aangiftes schriftelijk via een advocaat zijn gedaan, is ook niet bekend of de jongen überhaupt bestaat.

Het hof concludeert nu dat er een ''zeer uitgebreid en gedegen" onderzoek heeft plaatsgevonden ''waarbij geen steen op de andere is gelaten". Naar het oordeel van het hof heeft het onderzoek ''overtuigend" aangetoond dat er ''slechts sprake is van speculaties en veronderstellingen".

Laster

In een toelichting laat het OM weten dat ''het boek-Demmink" na tien jaar eindelijk dicht kan. Het is niet bekend of Demmink nu zelf een zaak gaat aanspannen, bijvoorbeeld wegens laster en smaad.

Demmink, voormalig secretaris-generaal op het departement van Veiligheid en Justitie, ligt al jaren onder vuur vanwege beschuldigingen van seksuele misdrijven.