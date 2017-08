Nederland levert weer verdachten uit aan België

Begin deze maand werden uitleveringsverzoeken aan België aangehouden, tot er meer duidelijkheid was over de detentieomstandigheden in de Belgische gevangenissen, onder meer door eerdere stakingsacties daar.

Het Antifoltercomité van de Raad van Europa uitte vorige maand grote bezorgdheid over de ernstige consequenties die konden voortvloeien uit eerdere stakingsacties van Belgisch gevangenispersoneel.

Er is nu volgens de rechtbank niet gebleken dat deze vijf het gevaar lopen dat hun mensenrechten daar worden geschonden. De Belgische autoriteiten hebben gegarandeerd dat de verdachten, als zij worden overgeleverd, worden gedetineerd in een inrichting die voldoet aan de internationale richtlijnen.

Aanleiding voor het verzoek aan de IRK was een verzoek van België om verdachten die in Nederland verblijven over te leveren. Zij worden in België verdacht van deelname aan een criminele organisatie, die drugs smokkelt vanuit Zuid-Amerika naar Europa, onder meer via de Antwerpse haven.