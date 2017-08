Verdachte (14) in moordzaak Romy blijft vastzitten

Daar moet hij in ieder geval blijven tot de inhoudelijke behandeling van zijn rechtszaak, bepaalde de rechter vrijdag. De inhoudelijke zitting start op 10 november in de rechtbank in Utrecht.

De jongen heeft bekend Romy te hebben gedood en misbruikt. Het lichaam van het 14-jarige meisje werd in juni gevonden in een sloot in Achterveld. Ze kwam niet thuis van school, maar was nog niet als vermist opgegeven. Romy kende de jongen van school.

Omdat hij minderjarig is, zal de rechtszaak achter gesloten deuren plaatsvinden. Mocht de verdachte worden vervolgd dan valt hij onder het jeugdstrafrecht. De maximale straf voor een 14-jarige volgens het jeugdstrafrecht is één jaar.

Wel wordt er in dit soort zaken vrijwel in alle gevallen een PIJ-maatregel opgelegd. PIJ staat voor: Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen. Dit is in eerste instantie voor drie jaar en kan daarna met maximaal twee jaar verlengd worden met een maximum van in totaal zeven jaar.

De verdwijning en dood van Romy zorgden voor grote ophef. Vooral ook omdat vrijwel gelijktijdig de 14-jarige Savannah uit het nabijgelegen Bunschoten verdween. Haar lichaam werd enkele dagen later gevonden in het water bij een industrieterrein in Bunschoten. Een 16-jarige jongen uit Den Bosch zit hiervoor vast.