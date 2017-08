Aantal moorden in Nederland blijft dalen

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het aantal mensen dat door moord en doodslag om het leven komt neemt al jaren af.

Het aantal slachtoffers is sinds het begin van de eeuw gehalveerd, zowel bij mannen als vrouwen. De meeste slachtoffers komen uit het criminele circuit: 109 van de 459 mannen die tussen 2012 en vorig jaar om het leven zijn gebracht, hebben een criminele achtergrond.

Afrekeningen

Meestal gebeurde dat met een vuurwapen en in nagenoeg alle gevallen ging het om een afrekening. En in vier van de tien keer was de dader of de vermeende dader bekend. Vrouwen zijn zelden slachtoffer van moord of doodslag in het criminele milieu.

De meeste slachtoffers worden in Amsterdam gedood. Ieder jaar gaat het om gemiddeld twintig mensen. Rotterdam staat op de tweede plek met gemiddeld zo'n twaalf mensen die met geweld worden omgebracht.