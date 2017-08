Hulp voor kinderen opvang De Bilt na ontuchtzaak

Kinderen op de buitenschoolse opvang in De Bilt met vragen over de ontuchtzaak konden zich tot hen wenden. Daar is volgens een woordvoerster goed gebruik van gemaakt.

Kinderen werd bijvoorbeeld uitgelegd dat ook mensen die leuk zijn dingen kunnen doen die niet mogen. De verdachte 27-jarige pedagogisch medewerker was namelijk zeer geliefd bij kinderen en hun ouders.

''Wij hadden geen enkele aanwijzing dat deze medewerker tot zoiets in staat was. Hij was populair, ook binnen het team. Hij had altijd goede beoordelingen", zegt een woordvoerster.

Extra moeilijk

Dat maakt het incident waarbij de verdachte twee kinderen ontuchtelijke handelingen bij hem liet verrichten, volgens haar voor de ouders extra moeilijk. ''Zij vragen zich af hoe zij het nieuws aan hun kind moeten vertellen."

Volgende week kunnen ouders die dat willen tijdens speciale spreekuren ook het gesprek aangaan met de pedagogische coaches. Bovendien krijgen zij te horen wat hun kinderen voor vragen hebben gesteld.

Partou heeft donderdag alle ouders die hun kind bij een van de vestigingen van de organisatie in het land brengen, een e-mail gestuurd. ''Er komen veel vragen binnen, ook uit andere regio's." Voor ouders die zich zorgen maken is Slachtofferhulp beschikbaar.

Voorgeleid

Het Openbaar Ministerie maakte woensdag bekend dat de pedagogisch medewerker van de opvang twee kinderen uit één gezin onzedelijke handelingen bij hem heeft laten verrichten. De man uit Utrecht heeft dat toegegeven en is ontslagen.

De politie heeft geen aanwijzingen dat de verdachte ook met andere kinderen ontucht heeft gepleegd maar onderzoekt wel mogelijke andere incidenten. Zijn computer en telefoon zijn daarom in beslag genomen.

Vrijdag wordt de verdachte voorgeleid. De rechter beslist dan of hij langer moet blijven vastzitten. Volgens het Openbaar Ministerie zijn er voldoende gronden om hem 'binnen' te houden.