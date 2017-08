Zeven mannen aangehouden na vondst 2500 kilo hennep in haven Rotterdam

De houtskool zat in een container die op 18 juli in de Rotterdamse haven was aangekomen. De container was afkomstig uit Nigeria. De hennep zat in zakken tussen de houtskool en werd ontdekt door de Douane met behulp van de containerscan en een speurhond.

De aangehouden mannen variëren in leeftijd van 20 tot en met 34 jaar en komen uit Utrecht, Woerden, Den Haag en Asperen.

De hennep heeft een waarde van 2,5 miljoen euro, is meteen na ontdekking vernietigd.