Levenslang gestrafte Loi Wah C. mag met verlof

C. is in 1989 tot levenslang veroordeeld voor de roofmoord op een Chinees gezin in Rotterdam in 1987. Hierbij kwamen de ouders en twee jonge kinderen om het leven.

C. heeft de laatste jaren meerdere procedures aangespannen en gratieverzoeken bij de koning ingediend. Momenteel loopt er nog een gratieverzoek. Voor de beoordeling van dat verzoek is het van belang dat onbegeleid verlof goed gaat. C. is al op begeleid verlof geweest en dat is volgens de RSJ goed verlopen.

Levenslang is in Nederland nu nog levenslang, maar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) vindt dat een levenslange straf alleen humaan is als de veroordeelde hoop op gratie en vrijlating behoudt. Momenteel loopt er een discussie in de politiek om de straf aan te passen.

In Nederland zitten op dit moment ongeveer veertig mensen levenslang vast. Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw is vrijwel nooit meer gratie verleend.