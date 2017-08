Medewerker kinderopvang in De Bilt bekent ontucht met twee kinderen

De slachtoffertjes zouden handelingen hebben moeten verrichten bij de betreffende medewerker van de kinderopvangorganisatie. Het incident zou vorige week hebben plaatsgevonden.

"Het gaat om één incident en niet om meerdere momenten van misbruik", legt een woordvoerder uit.

Het OM heeft geen aanwijzingen dat de verdachte, die al vijf jaar werkte bij Partou, ook met andere kinderen ontucht heeft gepleegd, maar onderzoekt wel mogelijke andere incidenten.

Donderdag wordt er een beslissing genomen of de man vrijdag zal worden voorgeleid. "Dat hangt van de stand van het onderzoek af", aldus het OM. Op dit moment worden zijn telefoon en laptop onderzocht.

Buitenschoolse opvang

De zaak kwam aan het licht na aangifte van de ouders. De kinderen komen uit hetzelfde gezin en zaten op de buitenschoolse opvang, de zogeheten bso.

Zedenrechercheurs doen momenteel onderzoek naar de zaak. De medewerker is op staande voet is ontslagen. De verdachte uit Utrecht was vijf jaar in dienst bij Partou.

Informatiesessie

Ruim tweehonderd ouders van kinderen die op de opvang van Partou in De Bilt zitten, zijn woensdagavond tijdens een informatiesessie bijgepraat over de situatie. De bijeenkomst was georganiseerd door Partou, het Openbaar Ministerie en de gemeente.

Partou is naar eigen zeggen de grootste kinderopvangorganisatie van het land, met ruim driehonderd vestigingen op het gebied van kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen. Er zijn twee vestigingen in De Bilt. De verdachte was werkzaam bij locatie Weltevreden.