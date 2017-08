Minister Schippers bevestigt tip over fipronilgebruik Chickfriend in 2016

De NVWA zag destijds geen aanleiding voor nader onderzoek en kwam pas deze zomer in actie, toen België meldde dat het bestrijdingsmiddel in eieren was aangetroffen en opnieuw Chickfriend noemde.

Het Nederlandse bedrijf gebruikte fipronil om bloedluizen in pluimveestallen te doden, maar dat is verboden. Toen dat in juli uitkwam ontstond er onrust onder consumenten, blokkeerde de NVWA een kleine tweehonderd pluimveebedrijven, werden miljoenen eieren teruggeroepen en stokte de export van eieren.

De NVWA heeft inmiddels niet alleen eieren, maar ook producten waarin eieren zijn verwerkt getest op fipronil. In een Surinaamse eiersalade die werd getest werd meer fipronil aangetroffen dan maximaal is toegestaan. De hoeveelheid was zo laag dat er geen risico was voor de volksgezondheid, aldus Schippers.

Het kabinet kondigde eerder een onderzoek aan naar de toedracht van het fipronilschandaal. Dat moet voor het eind van het jaar zijn afgerond, schrijft Schippers. De onderzoekers moeten tevens ophelderen waarom de NVWA niet meteen op de melding van een paar maanden eerder stuitte.

Arrestaties

Het voorarrest van de twee bestuurders van Chickfriend is dinsdag met twee weken verlengd. Zij zitten vast op verdenking van het in gevaar brengen van de volksgezondheid. Ook de Belgische toeleverancier Poultry-Vision is onderwerp van onderzoek van zowel de Belgische als Nederlandse justitie.

De schade voor de Nederlandse pluimveesector bedraagt minstens 150 miljoen euro. In België is onduidelijk hoe groot de schade is. De Belgische regering heeft maatregelen aangekondigd om gedupeerde bedrijven te compenseren en neemt juridische stappen tegen Chickfriend om de schade te verhalen.

In Nederland zoekt het ministerie van Economische Zaken naar manieren om boeren te hulp te schieten die door het schandaal in problemen zijn geraakt. Dit gebeurt in samenwerking met de pluimveesector.