België wil schade besmette eieren verhalen op Chickfriend

Net als in Nederland zijn in België eieren uit de handel genomen en pluimveebedrijven gesloten. België wil de schade verhalen op de verantwoordelijken, melden bronnen aan Belgische media.

De fipronil diende om kippen van bloedluizen af te helpen, maar kwam terecht in eieren die naar tal van landen werden uitgevoerd. In sommige gevallen werden de Europese normen overschreden.

Zowel de Belgische als Nederlandse justitie onderzoekt de zaak. Het voorarrest van de twee bestuurders van Chickfriend is dinsdag met twee weken verlengd. Zij zitten vast op verdenking van het in gevaar brengen van de volksgezondheid. Ook de Belgische toeleverancier Poultry-Vision is onderwerp van onderzoek.

De schade voor de Nederlandse pluimveesector bedraagt minstens 150 miljoen euro. In België is onduidelijk hoe groot de schade is. De Belgische regering heeft maatregelen aangekondigd om gedupeerde bedrijven te compenseren.