Slachtoffers steekpartij in Heerenveen zijn vader en zoon

De politie meldt dat de verdachte die werd aangehouden uit Drachten komt en dertig jaar is.

De steekpartij had plaats in een woning aan de Woudsterweg. De vader raakte zo ernstig gewond dat hij ter plaatse overleed. Tijdens een worsteling in de woning raakte de verdachte zelf ook gewond. Hij en de 29-jarige zoon werden naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte is inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen en zit vast.

Wat de relatie is tussen de Drachtenaar en de twee slachtoffers en wat de aanleiding is van het geweld, is nog onbekend. De politie doet onderzoek.