Politie heropent onderzoek naar moord van Robert Sengers in 2004

De veertigjarige Sengers werd op 8 september 2004 neergeschoten op het parkeerterrein van café-restaurant Het Landgoed in Esbeek. Het is nog altijd niet duidelijk wie de persoon is die daar meerdere keren op hem schoot.

De aanleiding voor de heropening van deze zaak is dat de politie denkt met de kennis van nu resultaat te kunnen boeken in dit onderzoek.

Liquidatie

Dat het hier om een liquidatie gaat is een belangrijk scenario waar rekening mee wordt gehouden, al wordt er niks uitgesloten. Senger was een bekende van de politie en had mogelijk contacten in het drugscircuit.

Hij maakte op de dag van zijn dood een afspraak en het parkeerterrein was de vermoedelijk ontmoetingsplek. Kort nadat Sengers daar verscheen werd hij door een schutter meerdere malen beschoten. Hij zat op het moment in zijn auto terwijl de motor nog liep. De schutter stapte op een gereedstaande scooter en verdween via de Groenstraat, in de richting van Esbeek-Diessen.

De scooter werd een paar dagen later 2 kilometer verderop met valse kentekenplaten teruggevonden.