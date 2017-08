Tientallen vluchten Schiphol geannuleerd wegens dichte mist

Vliegmaatschappij KLM laat weten dat er 35 retourvluchten op Europese bestemmingen zijn geannuleerd.

"De situatie verbetert nu snel, maar de vertragingen zullen nog doorwerken tot in de loop van de dag", meldt een vervoerder in een verklaring. KLM adviseert passagiers de website in de gaten te houden.

Ook kampen vluchten met vertragingen, "die kunnen oplopen tot een half uur en hier en daar een uur", aldus een woordvoerder van Schiphol.

Het KNMI heeft code geel in de ochtend afgegeven vanwege de plaatselijk dichte mist. Het verkeer op de weg ondervond hier in grote delen van het land last van. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken.

Bekijk hier het laatste fileoverzicht

Komende 5 dagen Max Min Wind Donderdag 21°C 14°C Z 4 Vrijdag 21°C 16°C ZW 4 Zaterdag 18°C 13°C W 5 Zondag 20°C 13°C W 4 Maandag 22°C 12°C ZW 2