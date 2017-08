Omstreden genezeres uit Kockengen weer verdacht van fatale behandeling

De vrouw behandelde jarenlang drugsverslaafden met het omstreden afkickmiddel dat afkomstig is van de plant iboga.

Twee jaar geleden is ze in hoger beroep veroordeeld tot 141 dagen cel en een maand voorwaardelijk voor onder meer het in hulpeloze toestand achterlaten van mensen die ze behandelde en overtreding van de Geneesmiddelen-en Opiumwet.

Een Zwitser die bij de vrouw was behandeld en daarna naar een hotel was gebracht, liep verward de A2 op en werd doodgereden door een vrachtwagen. Een Belg werd kreupel en bijna blind na een hartaanval en een hulpzoekende brak van alles bij een sprong van een parkeerdek op Schiphol, in de veronderstelling dat hij kon vliegen.

De veroordeling uit 2015 weerhield de vrouw er echter niet van om haar praktijk weer op te pakken, opnieuw met een dodelijk incident. Begin dit jaar behandelde ze een Zweedse vrouw van 49 met ibogaïne, maar ze verzweeg dat dit middel levensbedreigende bijwerkingen heeft. De vrouw overleed vervolgens door die behandeling.

De niet-inhoudelijke zitting is op 22 augustus in de rechtbank Midden-Nederland. Het is nog niet bekend wanneer de zaak inhoudelijk behandeld wordt.