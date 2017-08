Bestuurders Chickfriend blijven langer vastzitten wegens besmette eieren

De mannen zitten sinds afgelopen donderdag vast in het strafrechtelijk onderzoek naar het eierenschandaal.

Martin van de B. (31) uit Barneveld en Mathijs IJ. (24) uit Nederhemert worden verdacht van het in gevaar brengen van de volksgezondheid door de leverantie of toepassing van het middel fipronil in stallen met leghennen. Daarnaast worden zij verdacht van het voorhanden hebben van een verboden middel.

De verdachten blijven voorlopig 'in beperking', wat betekent dat ze geen contact met de buitenwereld mogen hebben. Om die reden kon advocaat Bert Staring, die Van de B. bijstaat, niets over de strafzaak zeggen. ''Ik heb ook nog geen bezwaar gemaakt tegen de beperking maar sluit niet uit dat ik dit alsnog doe.''

Staring werkt in deze zaak samen met collega Aart van Voorthuizen. Beiden zijn gespecialiseerd in economische delicten. De advocaat van IJ., Wouter Hendrickx, was dinsdag niet bereikbaar voor commentaar.

Onderzoek

Van de B. en IJ. zijn opgepakt door de inlichtingen- en opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) onder leiding van het Openbaar Ministerie (OM). Acht locaties in Nederland zijn doorzocht, waaronder de woningen van de twee aangehouden mannen. Ook in België zijn doorzoekingen geweest.

Het Nederlandse onderzoek richt zich op Chickfriend, het bedrijf dat fipronil vermoedelijk toepaste, de Belgische toeleverancier Poultry-Vision en een bedrijf uit Nederland dat vermoedelijk samenwerkte met de Belgische toeleverancier.

Door het voedselschandaal zijn kippenbedrijven op slot gegooid door de NVWA. Daarbij zijn er miljoenen eieren vernietigd en veel kippen geruimd. Naar schatting bedraagt de schade voor de pluimveesector minimaal 150 miljoen euro.