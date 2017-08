Blauwalg maakt opkomst in verlaten Zuid-Willemsvaart

Doordat er nog nauwelijks schepen door het kanaal varen, krijgt de blauwalg volop de kans om zich te ontwikkelen.

Het is voor het eerst dat de blauwalg opduikt in het kanaal in Den Bosch na de afsluiting voor de beroepsvaart in 2014, aldus een woordvoerder van het waterschap Aa en Maas.

Grote vrachtschepen varen sindsdien via het Máximakanaal om de stad heen. Het waterschap is somber over de toekomst. Als de sluizen niet vaker worden gebruikt of het kanaal niet vaker wordt bevaren zal de blauwalg een jaarlijks terugkerend fenomeen worden, waarschuwt het waterschap.

Blauwalgen kunnen gezondheidsklachten veroorzaken bij mens en dier. De gemeente Den Bosch gaat waarschuwingsborden plaatsen.